 مدير عام التعليم بمنطقة مكة يهنئ الأمير محمد بن سلمان اختياره ولياً للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير عام التعليم بمنطقة مكة يهنئ الأمير محمد بن سلمان اختياره ولياً للعهد

مدير عام التعليم بمنطقة مكة يهنئ الأمير محمد بن سلمان اختياره ولياً للعهد
المناطق_ عادل الزهراني

رفع مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي باسم أسرة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة البيعة لصاحب السمو الملكي  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد  على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، وعلى السمع والطاعة في العُسر واليُسر، وفي المنشط والمكره داعياً  الله بدوام  الأمن والأمان والاستقرار للمملكة العربيةالسعودية .

وقال مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أن منسوبي تعليم مكة  يباركون قرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باختيار صاحب السمو الملكي  الأمير محمد بن سلمان  بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد و نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع  مشيراً إلى أن هذا القرار الحكيم يمثل عنصر استقرار ورؤية راسخة تعود بالخير الوفير على البلاد وتحقق مصالح عظيمة لتنمية ونهضة المملكة وفق الرؤية الطموحة 2030  وتحقيق الرخاء الدائم بحول الله وقوته .

وبين الحارثي أن  في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزبز حفظه الله شهدت المملكة نهضة تنموية عظيمة في مجالات كبيرة وأهمها التعليم وأصبحت تقف في مصاف الدول المتقدمة في ظل عملية التطوير والتحديث اللتين تمر بهما بلادنا ويأتي التطوير ودعم الشباب والشابات أحد شواهد العصر على هذا التقدم .

وأكد الحارثي أن التنمية التي تشهدها المملكة والرؤية الفتية هي نتيجة تاريخ من الإنجازات على مر السنين تساهم وبلا شك في التقدم والحضارة التي تشهدها المملكة ففي  كل عام تقدم المملكة جملة تطورات متسارعة إلى أن أصبحت في مصاف الدول المتقدمة بل تضاهي عديداً منها

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