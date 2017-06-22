 مدير تعليم جدة: اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد فيه الخير بحول الله لمستقبل المملكة وفق رؤية 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير تعليم جدة: اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد فيه الخير بحول الله لمستقبل المملكة وفق رؤية 2030

مدير تعليم جدة: اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد فيه الخير بحول الله لمستقبل المملكة وفق رؤية 2030
المناطق_عادل الزهراني

رفع مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات تعليم جدة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.

وقال الثقفي : يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أبنائكم وبناتكم قيادات ومنسوبي ادارة تعليم جدة معلمين ومعلمات وطلاباً وطالبات  أن نرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة صدور أمركم السامي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياَ للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، ونؤكد لكم حفظكم الله  البيعة لسموه الكريم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى كل ما فيه خير ورفعة الوطن والمواطن.

وأضاف : إن الثقة الملكية التي منحتموها أيدكم الله لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تدل على الرؤية الحكيمة والرأي السديد، لما فيه الخير بحول الله لمستقبل المملكة وفق رؤية 2030 ، كما أنها مسؤولية عظيمة تحملها سموه مع مسؤولياته الكبيرة والمرحلة الحالية التي  تشهدها المملكة والمنطقة والعالم بأسره  ، و تدعو إلى تكاتف الجميع والعمل المتواصل وبذل أقصى الجهد لتحقيق النماء والازدهار لهذا الوطن المعطاء في كافة المجالات .
وسأل الله جل وعلا لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التوفيق والسداد في مسيرة العطاء في ظل قائد بلادنا وباني نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله

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