ترقيات جديدة لعدد من رجال شرطة الجوف

صدر الأمر السامي الكريم بترقية كلاً من: العقيد جمال بن سلامة الوقيد مدير إدارة الشؤون القانونية بمنطقة الجوف، والعقيد عبدالله بن أحمد البيالي مدير إدارة الضبط الجنائي بشرطة منطقة الجوف، حيث قلد مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط الضباط رتبهم الجديدة ( رتبة عقيد ) في مكتبة صباح اليوم الخميس، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الأمن في المنطقة .

كما قام مدير شرطة محافظة القريات العميد مفضي بن عبدالله الخميس بتقليد العقيد / ناصر بن عبدالله الشراري مدير مركز شرطة المطار بشرطة محافظة القريات ( رتبة عقيد ).

من جانبه اعرب الضباط المترقين عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على منحهم هذه الثقة الغالية مذكرين انفسهم وزملائهم بان هذه الترقية ستكون حافز لهم في بذل مزيداً من الأداء والانجاز في سبيل خدمة الأمن في وطننا الغالي.. أوضح ذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف