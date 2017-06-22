 نائب أمير عسير يرفع التهنئة للأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير عسير يرفع التهنئة للأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد

نائب أمير عسير يرفع التهنئة للأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد
المناطق_عسير

رفع صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية الكريمة باختياره وليًا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، واستمراره وزيرًا للدفاع.وأكد سموه أن الأمير محمد بن سلمان استحق ثقة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ، لما يتمتع به سموه من قدرات أهلته لنيل هذه الثقة الغالية، وما أظهره من حكمة سياسية واقتصادية خلال المدة التي قضاها ولياً لولي العهد ,سائلاً سموه  المولى عز وجل أن يمد سمو ولي العهد بعونه وتوفيقه وأن يكون سنداً وعوناً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

كما قدم سموه شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ما بذله من عمل جبار يشار إليه بالبنان في تطوير منظومة الأمن لهذا الوطن الغالي ومكافحته للإرهاب على المستوى المحلي والدولي

داعياً المولى عز وجل وأن يديم على هذا الوطن لحمته وأمنه واستقراره .

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