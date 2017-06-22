 أمير وأهالي منطقة عسير لولي العهد : نبايعكم على السمع والطاعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير وأهالي منطقة عسير لولي العهد : نبايعكم على السمع والطاعة

أمير وأهالي منطقة عسير لولي العهد : نبايعكم على السمع والطاعة
المناطق_عسير

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة عسير ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الكريمة باختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرا للدفاع ، مقدمين البيعة لسمو ولي العهد على السمع والطاعة في السراء والضراء، وفي المنشط والمكره، سائلين المولى عز وجل أن يوفق سموه لكل ما فيه خير للوطن والمواطن ، وأن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار .وثمن الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، الجهود الكبيرة والمميزة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إبان توليه ولاية العهد ووزارة الداخلية ، وما قدمه من مهام وتضحيات حتى أصبحت المملكة مضرب مثل في استتباب الأمن وقهر الإرهاب ، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على كل ما حققه من إنجازات تدون في سجلات المجد والفخر والاعتزاز .

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