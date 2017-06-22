قدم البيعة والتهاني بإسمه وجميع أعضاء المجلس المحلي والإستشاري

رفع الشيخ براك بن دهيكل السلمي عضو المجلس المحلي وأمين المجلس الإستساري بمحافظة الكامل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باسمه ونيابة عن جميع الأعضاء بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.

وقال الشيخ براك : يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع زملائي أن نرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة صدور أمركم السامي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياَ للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، ونؤكد لكم حفظكم الله البيعة لسموه الكريم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى كل ما فيه خير ورفعة الوطن والمواطن.

وأضاف : إن الثقة الملكية التي منحتموها أيدكم الله لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تدل على الرؤية الحكيمة والرأي السديد، لما فيه الخير بحول الله لمستقبل المملكة وفق رؤية 2030 ، كما أنها مسؤولية عظيمة تحملها سموه مع مسؤولياته الكبيرة والمرحلة الحالية التي تشهدها المملكة والمنطقة والعالم بأسره ، و تدعو إلى تكاتف الجميع والعمل المتواصل وبذل أقصى الجهد لتحقيق النماء والازدهار لهذا الوطن المعطاء في كافة المجالات .

وسأل الله جل وعلا لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التوفيق والسداد في مسيرة العطاء في ظل قائد بلادنا وباني نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله