 قدم البيعة والتهاني بإسمه وجميع أعضاء المجلس المحلي والإستشاري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قدم البيعة والتهاني بإسمه وجميع أعضاء المجلس المحلي والإستشاري نائب أمير عسير يرفع التهنئة للأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد أمير وأهالي منطقة عسير لولي العهد : نبايعكم على السمع والطاعة ترقيات جديدة لعدد من رجال شرطة الجوف مدير تعليم جدة: اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد فيه الخير بحول الله لمستقبل المملكة وفق رؤية 2030 مدير عام التعليم بمنطقة مكة يهنئ الأمير محمد بن سلمان اختياره ولياً للعهد تجهيز ٧ منتزهات وصيانة مرافقها تأهبا لصيف عاصمة السياحة العربية مدير جامعة القصيم يبايع الأمير محمد بن سلمان باختياره وليًا للعهد ويؤكد: الوطن ينعم بالأمن و الأمان نائب أمير نجران يهنئ سمو ولي العهد سفير تونس يهنيء ولي العهد خيرية العيون تودع أكثر من 280 ألف في حسابات المستفيدين والأيتام عمل الرياض يضبط “18” مخالفة تأنيث عمل شمال العاصمة

قدم البيعة والتهاني بإسمه وجميع أعضاء المجلس المحلي والإستشاري

قدم البيعة والتهاني بإسمه وجميع أعضاء المجلس المحلي والإستشاري
المناطق_عادل الزهراني

رفع الشيخ براك بن دهيكل السلمي عضو المجلس المحلي وأمين المجلس الإستساري بمحافظة الكامل  التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باسمه ونيابة عن جميع الأعضاء  بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.

وقال الشيخ براك  : يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع زملائي   أن نرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة صدور أمركم السامي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياَ للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، ونؤكد لكم حفظكم الله  البيعة لسموه الكريم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى كل ما فيه خير ورفعة الوطن والمواطن.

وأضاف : إن الثقة الملكية التي منحتموها أيدكم الله لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تدل على الرؤية الحكيمة والرأي السديد، لما فيه الخير بحول الله لمستقبل المملكة وفق رؤية 2030 ، كما أنها مسؤولية عظيمة تحملها سموه مع مسؤولياته الكبيرة والمرحلة الحالية التي  تشهدها المملكة والمنطقة والعالم بأسره  ، و تدعو إلى تكاتف الجميع والعمل المتواصل وبذل أقصى الجهد لتحقيق النماء والازدهار لهذا الوطن المعطاء في كافة المجالات .
وسأل الله جل وعلا لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التوفيق والسداد في مسيرة العطاء في ظل قائد بلادنا وباني نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>