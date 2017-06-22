 تشغيل أول مرسى للرحلات البحرية خلال اجازة عيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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تشغيل أول مرسى للرحلات البحرية خلال اجازة عيد الفطر المبارك

تشغيل أول مرسى للرحلات البحرية خلال اجازة عيد الفطر المبارك
المناطق_حقل
في نقله نوعية وفريدة للخدمات السياحية بمحافظة حقل افتتح أول مرسى عائم في محافظة حقل على شاطئ فندق حياة حقل والذي سيقدم خدماته للمتنزهين والزائرين لمحافظة حقل من خلال رحلات بحرية تنطلق من شاطئ الفندق خلال إجازة عيد الفطر المبارك .
هذا وأوضح مدير فندق حياة حقل الشيخ : عامر بن محمد السنوسي أن تشغيل المرسى جاء تلبية لرغبات السائحين وتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها النهوض بالسياحية في مدينة حقل وذلك انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك وتعاون الجهات الحكومية في كل من هيئة السياحة بتبوك وحرس الحدود .
كما سيتبع ذلك العديد من الخدمات والالعاب البحرية والمائية بعد انهاء اجراءات الموافقات الرسمية لتشغيلها .

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