 إحباط هجوم للحوثيين قبالة “جازان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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إحباط هجوم للحوثيين قبالة “جازان”

إحباط هجوم للحوثيين قبالة “جازان”
المناطق _ جازان

أحبطت القوات السعودية، عصر اليوم ، هجوماً من قبل الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة الخوبة في منطقة جازان.

و تمكنت فرق المراقبة العسكرية في الخطوط الأمامية، بمساندة مدفعيات ومروحيات الأباتشي من إحباط هجوم الميليشيات قبالة الخوبة الشمالية وقرية القرن الحدودية.

وتفصيلاً، تقدمت عناصر راجلة من الميليشيات نحو الحرم الحدودي السعودي، بالتزامن مع تقدم عناصر حوثية أخرى في محور آخر، محاولين تشتيت تركيز قدرة القوات السعودية، إلا أن القوات السعودية المشتركة نجحت في التصدي لهم بعد مقتل العشرات وفرار الآخرين.

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