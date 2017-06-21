وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تُصدر بطاقة الرموز الإرشادية للزوار

أصدرت إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة ممثلة في وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بطاقة الرموز الإرشادية في المسجد النبوي لخدمة المصلين والزوار وتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة سمير بن عبدالستار ألفت, أنه تم العمل على إصدار بطاقة الرموز الإرشادية في المسجد النبوي ومخطط مواقع الخدمات التي تزود الزائر بمعلومات عن أهمية المواقع في المسجد وتسهل عليه الوصول لكافة الخدمات المتوفرة وسرعة إيجاد نقاط المساعدة لطرح السؤال والاستفسار وطلب المساعدة, مُشيراً إلى أن البطاقة تظم 3 لغات هي العربية والإنجليزية والأوردية.