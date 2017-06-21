المغرب.. تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بداعش

تمكنت قوات الأمن المغربية من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي مكونة من أربعة أشخاص في مدينة الصويرة جنوبي غرب المغرب.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها أن هذه العملية التي تندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء وأجهزة إلكترونية، مضيفة أن الخلية خططت لتنفيذ هجمات إرهابية نوعية ضد منشآت حساسة ومواقع سياحية بمدينة الصويرة.