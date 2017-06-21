 المغرب.. تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بداعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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المغرب.. تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بداعش

المغرب.. تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بداعش
المناطق _الرباط

تمكنت قوات الأمن المغربية من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي مكونة من أربعة أشخاص في مدينة الصويرة جنوبي غرب المغرب.
وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها أن هذه العملية التي تندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء وأجهزة إلكترونية، مضيفة أن الخلية خططت لتنفيذ هجمات إرهابية نوعية ضد منشآت حساسة ومواقع سياحية بمدينة الصويرة.

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