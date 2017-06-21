تعلن الكلية التقنية بنجران عن فتح باب القبول لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس

تعلن الكلية التقنية بنجران عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم و البكالوريوس للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1438/1439هـ بداية من يوم الأحد الخامس عشر من شهر شوال وسيكون التسجيل متاحاً حتى السادس من شهر ذو القعدة وذلك عبر موقع الكلية الإلكتروني nct.tvtc.gov.sa بوابة القبول.

وقد بين مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول يوم الأحد التاسع عشر من شهر ذو الحجة وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 26/12/1438 هـ وبخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية الكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن يقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع.

وأوضح ” آل عتيق ” بأن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم بناء على معيار النسبة الموزونة والتي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة و40 % لاختبار القدرات مع منح حديثي التخرج الأولية للقبول .

وفي سياق متصل أكد ” آل عتيق ” أن التخصصات بالكلية لبرنامج الدبلوم تشمل قسم تقنية الحاسب الآلي (تخصص دعم فني / برمجيات) وقسم التقنية الإدارية (تخصص محاسبة / إدارة مكتبية / تسويق ) وقسم التقنية الكهربائية (تخصص قوى كهربائية) وقسم التقنية الميكانيكية (تخصص انتاج) وقسم تقنية المحركات والمركبات ( تخصص محركات ومركبات ) .

وأشار “آل عتيق” إلى أن برنامج البكالوريوس المتاح حالياً في تخصص البرمجيات فقط مبيناً أن من ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج حملة دبلوم الكليات التقنية في تخصص البرمجيات .

وأكد ” آل عتيق ” أن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، ودعا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية موجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.