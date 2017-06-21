الإطاحة بمدير عربي أعلن عن وظائف للوافدين فقط

أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنّه تم القبض على وافد من جنسية عربية، ثبت أنه أعلن عن وظائف للوافدين فقط دون السعوديين وذلك عبر أحد حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أبا الخيل أنه يجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وبحق المنشأة التي يعمل بها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بالإعلان الذي أطلقه مدير عربي في شركة محلية حول طلب موظفين من 4 جنسيات ليس بينها السعودية ما أثار غضب المواطنين وتقدموا بالشكوى عبر حساب وزارة العمل على موقع تويتر.

وقد أثار إعلان التوظيف الذي طرحه المدير المالي الذي يعمل بشركة محلية في الرياض لـ4 جنسيات فقط ليس بينها سعودي، براتب مرتفع يصل إلى 11 ألف ريال، على الرغم من أن اشتراطات الوظيفة لا تتطلب أن يكون صاحبها حاصلًا على شهادة جامعية.

وطلب المدير العربي عبر إعلان في أحد مواقع التوظيف المتخصصة وظائف للخريجين حيث اشترط أن يكون متقدمها من أربع جنسيات عربية، وهي: “لبناني- سوري- أردني- مصري”.

وردًا على ذلك أعلن أبا الخيل في تغريدٍة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، قبل يومين، أنّ ‏تم تحديد المكان الذي يعمل فيه الوافد الذي أعلن عن وظائف لوافدين، وجاري التفتيش على المنشأة وتطبيق العقوبات بحقها وبحق الوافد إذا ثبت صحة ذلك.