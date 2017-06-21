 مدير عام تعليم حائل :المملكة تتسلح بالدماء الشابة في المئوية الثانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير عام تعليم حائل :المملكة تتسلح بالدماء الشابة في المئوية الثانية

مدير عام تعليم حائل :المملكة تتسلح بالدماء الشابة في المئوية الثانية
المناطق _حائل

قدمت الأسرة التعليمية بمنطقة حائل التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بتعيين سموه وليًا للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره في منصبه وزيرًا للدفاع.

وقال الدكتور يوسف بن محمد الثويني المدير العام للتعليم بمنطقة حائل تبايع الأسرة التعليمية بمنطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع وأضاف” نظرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الثاقبة ورغبته بضخ الدماء الشابة في مفاصل الدولة والوزارات وإمارات المناطق تأتي بعد النجاح الكبير و المذهل الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الفترة الماضية في الملفات التي كان يتولى إدارتها ودليل على توجهه حفظه الله بضرورة إتاحة الفرصة لجيل الشباب بقيادة البلاد بحيوية و بكفاءة و حلول عصرية تتناسب مع المرحلة الحالية في ظل التحديات والمصاعب التي تواجه دول العالم.

وأكد الدكتور يوسف بن محمد الثويني المدير العام للتعليم بمنطقة حائل إلي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أدرك منذ استلامه زمام الحكم ان المملكة العربية السعودية تقف على اعتاب المئوية الثانية من عمرها بنهاية 2030 وتحتاج بشكل سريع للتعاطي مع ما تواجهه دول العالم بخطط علمية مدروسة تحفظ للوطن مكانته عالميا و الاستمرار بالتنمية المستدامة للوطن والمواطن فكان الاتجاه الصحيح بالبدء بإسناد ملف تنفيذ رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020  لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي يأتي كإعراب للرؤية 2030.

ولفت الدكتور الثويني خلال حديثه” إجماع هيئة البيعة على اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتعيينه وليًا للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره في منصبه وزيرًا للدفاع متوافقا مع الإجماع المجتمعي والشعبي الذي يحظى به سموه في المملكة وترجمة واقعية للنجاحات التي حققها سموه خلال الفترة الماضية”.

 

وختم الدكتور الثويني حديثه بالدعاء والتوفيق والسداد لقائد الامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتوفيق والنجاح لولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على الوطن نعمة الرخاء والأمن والاستقرار.

مقدما شكره وتقديره وشكر وتقدير الأسرة التعليمية بمنطقة حائل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ما بذله من جهود وطنية مخلصة خلال فترة عمله و النجاحات الملموسة التي حققها في مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية وولايته للعهد

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