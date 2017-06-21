 باركليز: انتهاء دورة الارتفاع الكبير للدولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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باركليز: انتهاء دورة الارتفاع الكبير للدولار

باركليز: انتهاء دورة الارتفاع الكبير للدولار
Banknotes of Euro, Hong Kong dollar, U.S. dollar, Japanese yen, GB pound and Chinese 100 yuan are seen in this picture illustration, in Beijing, China, January 21, 2016. REUTERS/Jason Lee
المناطق _وكالات

توقعت مذكرة بحثية انتهاء دورة ارتفاع الدولار الأمريكي التي بدأت في عام 2012.

وقال محللون في بنك “باركليز” البريطاني في مذكرة صادرة، اليوم الخميس، إن دورة ارتفاع الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس الماضية قد انتهت، مع تراجع البيانات الاقتصادية، وعدم تحقيق وعود إدارة ترامب بالتوسع في البنية التحتية وتخفيض الضرائب.

وأوضحت المذكرة أن توقعات انتهاء دورة صعود الدولار تأتي مع التعافي في الاقتصاد الأوروبي، وتقدم دورة الأعمال في الولايات المتحدة بوتيرة تفوق نظيرتها في أوروبا.

وأشار البنك البريطاني إلى أن الدولار قد يشهد دعمًا من رفع معدل الفائدة على مدى العام ونصف المقبلة.

وتوقع البنك تراجع الدولار الأمريكي بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% أمام اليوان الصيني خلال العام المقبل، وهبوطه مقابل الين الياباني بنحو 7%.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة خلال الشهر الجاري بمقدار 25 نقطة أساس، لتتراوح الفائدة من 1% إلى 1.25%.

وأدى التعافي السريع للاقتصاد والبنوك الأمريكية بعد الأزمة العالمية في 2008 إلى دعم العملة الأمريكية، لتحقيق مكاسب أمام الين الياباني في عامي 2012 و2013، وتسجل ارتفاعا مقابل عملات إضافية في النصف الثاني من 2014.

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