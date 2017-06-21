 مدير عام ومنسوبي التدريب التقني والمهني بالباحة يبايعون ولي العهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير عام ومنسوبي التدريب التقني والمهني بالباحة يبايعون ولي العهد

مدير عام ومنسوبي التدريب التقني والمهني بالباحة يبايعون ولي العهد
المناطق _الباحة
 رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بالباحة خالد بن شخص الغامدي باسمه ونيابة عن منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي باختيار سموه ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع .
و قال فيه : نبايع سموه الكريم في السراء والضراء والمنشط والمكره سائلاً الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
وأكد أن الأمر الملكي الكريم يأتي تجسيدًا للرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله- في قيادة بلادنا بحكمة وُبعد نظر واستشراف للمستقبل بما يحقق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي.
مضيفا ان هذه الثقة الملكية جاءت ثمرة لعمل سموه وجهوده المخلصة في خدمة الدين والوطن ولما يتمتع به سموه الكريم من خبرات عملية وقيادية ولما يحمله  سجلّ سموه المشرّف بإنجازاته الوطنية المتعددة، مقدما الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير  محمد بن نايف على ما قدمه للوطن من بذل وعطاء، سائلا المولى عزّ وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.

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