رئيس الشركة السعودية للصناعات الكيميائية : الأمير محمد بن سلمان صانع رؤية 2030 ومخطط مستقبل النهضة والتطور للمملكة

رفع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الكيميائية المحدودة خالد بن سليمان باسهل أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي لاختياره ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء مثنياً على ما جسّدته الأوامر من رعاية واهتمام بشؤون المواطنين وتعزياً للنهضة التنموية والتي تعكس تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- لدعم مسيرة هذه البلاد المباركة .

وقدم مبايعته لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على السمع والطاعة في السر والعلن والمنشط والمكره مؤكداً ثقة الوطن في سموه الكريم لما يتمتع به من حكمة وحنكة ورؤية ثاقبة أهلته ليكون سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لقيادة هذه البلاد نحو الرقي والتقدم .

وأوضح أن الأمير محمد بن سلمان هو صانع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ومخطط المستقبل الذي تتحقق معه النهضة والتطور للبلاد مشيراً إلى أن الأمير محمد بن سلمان من القيادات الشابة الذي سابق زمنه وكسب رضا وود وثقة من حوله لينقل قارب التطور والنهضة إلى بر الأمان لهذا الوطن الغالي .

وقال : إن مبايعتنا لسمو الأمير محمد بن سلمان إنما هي مبايعة حب وولاء وسمع وطاعة ، تنطلق من ديننا الإسلامي الذي أوجب المبايعة للقيادة وتوحيد كلمة الصف والالتفاف حول القيادة .. فقد ملك سموه المكانة البارزة في منظومة مسؤولي الدولة كرجل وقائد متميز يشار إليه بالبنان على مستوى الوطن ناهيك عن كونه محمل بالرؤى والخطط الإستراتيجية الحكيمة التي تسعى إلى تحقيق كل ما فيه خير العباد والبلاد ومعززة لأمن واستقرار الوطن والمحافظة على مكتسباته .