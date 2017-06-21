الجدعان: تطبيق زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين بداية يوليو

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، والتي سبق الإعلان عنها، ستدخل حيز النفاذ اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

وأكد الجدعان، في تصريح صحفي، الخميس (22 يونيو 2017)، أن الحكومة ستظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وكانت حكومة المملكة قد اعتمدت فرض رسوم شهرية على العمالة الأجنبية، وفق برنامج “المقابل المالي”، وذلك وفق ضوابط محددة، مع فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، يقدر بنحو 100 ريال عن كل مرافق تزيد تدريجيًا لتصل إلى 400 ريال في 2020.