معالي مدير جامعة الباحة يؤكد أن الأوامر الملكية ستنهض بمقومات الوطن وقدرات المواطن لترسم مستقبلاً مشرقاً للمملكة

رفع معالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك مدير جامعة الباحة التّهنئة باسمه واسم جميع منسوبيّ الجامعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -على الثقة الملكيّة الكريمة التي أولاه إيّاها خادم الحرمين الشّريفين باختياره وليّاً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.

كما قدّم مدير جامعة الباحة مبايعته لسمو ولي العهد على كتاب الله وسنّة رسوله -صلّى الله عليه وسلّم- وعلى السّمع والطّاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، مقدماً في ذات الوقت- شكره لصاحب السّمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله- على ما بذله من جهد لخدمة دينه، ومليكه، ووطنه.

وأشار الدكتور نبيل كوشك إلى أنّ اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد، جاء متوافقاً مع ما تتطلّبه المرحلة الرّاهن بمعطياتها وتحوّلاتها السياسية والاقتصادية، ولهذا كان اختيار صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان وليا للعهد بناء على ما عُرِف عن سموه من حكمة وحنكة ورؤية، فهو صاحب هندسة الرؤية السعودية 2030 التي تمّ البدء بالعمل عليها لتحقيق أهدافها على كافّة المستويات؛ لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي للمملكة؛ لتصبح أنموذجاً عالميّاً رائدًا لخدمة هذا الوطن الغالي؛ فضلاً عمّا عُرٍف عن سموه من تطلعات كبرى تصبّ في صالح المواطن السعودي بجميع فئاته خاصّة فيما يتّصل بعالم الريادة باستهداف جيل الشباب كونهم يشكّلون أكثر من نصف الشّعب السعودي.

كما أكّد الدكتور كوشك أنّ جميع الأوامر الملكيّة التي أصدرها خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، -حفظه الله- ستنهض بمقومات الوطن وقدرات المواطن وسترسم -بإذن الله- مستقبلاً مشرقاً للمملكة من خلال مواصلة سلسلة النّجاحات التي بنيت سابقاً، وذلك بالاستمرار نحو مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها الوطن في مختلف المجالات، مع السعي نحو تعزز الأسس المتينة لاستقراره وترسخ وحدته وقوته مع رؤية 2030 باشتمالها على كافة الإصلاحات التنموية والاقتصادية؛ لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط، مع الاهتمام بجيل الشّباب كونهم صناع المستقبل في وطننا الغالي.

وختم معالي مدير جامعة الباحة تصريحه بالدعاء بدوام التوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- رعاه الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله لكلّ ما فيه مصلحة وطننا الغالي، سائلا الله أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.