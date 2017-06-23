شرطة منطقة الجوف: سنكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأرواح المواطنين والمقيمين

في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٩/٢٦ هـ تبلغ مركز شرطة حصيدة التابع لشرطة محافظة القريات عن دخول مواطن بالعقد الثاني من العمر لاسعاف مستشفى القريات العام لقاء تعرضه لعدة طعنات بسلاح أبيض ( سكين) نتيجة مضاربة مع مواطن آخر بالعقد الثاني من العمر الذي تم ضبطه وتم سماع أقواله و إيقافه وإشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة علما بانه تم إحالته المصاب لمستشفى الامير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.

وشرطة منطقة الجوف تطلب من الجميع ضبط النفس وتجنب استخدام الاسلحة بشتى أنواعها وأنها ستكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بارواح المواطنين والمقيمين

الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم / يزيد بن سعود النومس