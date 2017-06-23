السفير السعودي في تونس يهنئ ولي العهد

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع .

وأشاد السفير العلي بالنجاحات الكبيرة التي حققها سمو ولي العهد على المستويين الداخلي والخارجي التي أهلته لتبوأ هذا المكان الرفيع بكل اقتدار ، مبرزاً وقوف سموه خلف العديد من انجازات الوطن التي يأتي في طليعتها رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م الهادفان لراحة ورفاهية أبناء الوطن .

وجدد في ختام تصريحه البيعة لسمو ولي العهد على كتاب الله وسنة نبيه بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ، داعياً الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .