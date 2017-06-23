 السفير السعودي في تونس يهنئ ولي العهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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السفير السعودي في تونس يهنئ ولي العهد

السفير السعودي في تونس يهنئ ولي العهد
المناطق _الرياض
رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع .
وأشاد السفير العلي بالنجاحات الكبيرة التي حققها سمو ولي العهد على المستويين الداخلي والخارجي التي أهلته لتبوأ هذا المكان الرفيع بكل اقتدار ، مبرزاً وقوف سموه خلف العديد من انجازات الوطن التي يأتي في طليعتها رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م  الهادفان لراحة ورفاهية أبناء الوطن .
وجدد في ختام تصريحه البيعة لسمو ولي العهد على كتاب الله وسنة نبيه بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ، داعياً الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

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