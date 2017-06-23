أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته لمدير عام المتابعة بإمارة المنطقة في وفاة والده

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تعازيه ومواساته لمدير عام المتابعة بإمارة منطقة الباحة عبدالعزيز عباس الجيلاني وذلك في وفاة والده رحمه الله .

وقال سموه نعزيكم في وفاة فقيدكم لنسأل الله له المغفرة والرحمة وان يسكنه فسيح الجنان

كما قدم وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري التعازي والمواساة للجيلاني وذلك اثناء زيارته منزل الاسرة بالظفير يرافقه عدد من مدراء الإدارات بإمارة المنطقة وقال الشمري نعزيكم في وفاة والدكم لنسأل الله له الرحمة والمغفره وان يسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون . وكان في استقبال وكيل امارة الباحة لدى وصوله مقر العزاء الدكتور احمد عباس الجيلاني وأشقائه عبدالعزيز وحمدان وعدد من أعيان الظفير من جانبهم اعرب ال الجيلاني عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو امير منطقة الباحة ولوكيل الامارة على تعازيهما ومواساتهما التى كان بالغ الأثر في تخفيف المصاب سائلين الله بان يحفظ سموه من كل مكروه .