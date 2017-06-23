 أسرة الأمير نايف تحمل حقيبتها منذ 42 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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أسرة الأمير نايف تحمل حقيبتها منذ 42 عاما

أسرة الأمير نايف تحمل حقيبتها منذ 42 عاما
Saudi Interior Minister Prince Nayef bin Abdul Aziz al-Saud attends a military parade in the Saudi holy city of Mecca on December 3, 2008 in preparation for the hajj. Hundreds of thousands of Muslims from all over the world are flocking to Mecca to perform the annual hajj or pilgrimage. AFP PHOTO/KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)
المناطق _الرياض

من الجد إلى الابن إلى الحفيد، تحتفظ أسرة الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز بحقيبة وزارة الداخلية ، منذ 42 عاما، باستثناء حوالي 5 شهور، وما زالت الأسرة تمسك بهذه الحقيبة المهمة مع انتقالها من الأمير محمد بن نايف إلى نجل أخيه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وكان الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز قد تولى مسؤولية وزارة الداخلية في أكتوبر عام 1975، وظل مسؤولا عنها حتى وفاته في عام 2012. وتولى الأمير أحمد بن عبدالعزيز حقيبة الداخلية في يونيو 2012 لمدة تقترب من 5 شهور، قبل أن تنتقل مسؤوليتها إلى ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، الذي احتفظ بها نحو 5 سنوات، حتى قرر الملك سلمان في 21 يونيو 2017، إعفاءه من مناصبه وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية.

ولم يكمل وزير الداخلية الجديد بعد عامه الرابع والثلاثين، إذ أنه من مواليد 4 نوفمبر 1983. ودرس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في مدارس الظهران الأهلية، وتلقى التعليم الجامعي في جامعة الملك سعود قسم القانون، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وعمل بعدها عدة سنوات في القطاع الخاص. وكلفه جده الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز بعضوية اللجنة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز للسنة النبوية، كما كلفه بعضوية اللجنة العلمية للجائزة.

وبعد تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حكم المملكة في عام 2015، تم تكليف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بالعمل مستشارا بالديوان الملكي، حيث عمل فترة في إدارة الحقوق وفي إدارة الأنظمة، وبعد ذلك في الإدارة العامة للحدود بالديوان الملكي بالإضافة لوحدة المستشارين.

وبعد ذلك عمل لمدة 6 أشهر في الشعبة السياسية، ثم مستشارا في مكتب وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي أصبح وليا لعهد المملكة. والتحق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بوزارة الداخلية للعمل كمستشار لوزير الداخلية في مايو 2016، وبعدها بأكثر من عام أصبح وزيرا للداخلية

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