حدود تبوك يستعد لاستقبال المتنزهين على الشواطئ الساحلية أثناء إجازة العيد

في ظل استعدادات حرس الحدود المتواصلة لاستقبال المتنزهين وممارسي الرياضات البحرية المختلفة أثنـاء أجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ بين قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء/ محمد بن سليمان الصقير أن قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك وقطاعاتها الساحلية سخرت كافة إمكانياتها البشرية والآلية لاستقبال مرتادي الشواطئ ، حيث تم تجهيز فرق إنقاذ ساحلي مجهزة بالكامل تعمل على مدار الساعة في جميع الشواطئ والمواقع المخصصة للسباحة .

وأهاب ” الصقير ” بالمصطافين ومن أجل الحفاظ على سلامتهم بأخذ الحيطة والحذر واستخدام الإرشادات والتقيد بالتعليمات في السباحة أو الغوص بالمواقع التي تُحظر بها السباحة او الغوص نظراً لخطورتها وعمق مياه البحر القريبة من الشواطئ وقد وُضعت لوحات تحذيرية لهذه المناطق الخطرة بالإضافة إلى توزيع المطويات التوعوية التي توضح أماكن السباحة والغوص والأماكن الخطرة التي حددتها المديرية العامة لحرس الحدود كما حذر المواطنين والمقيمين بعدم ترك الأطفال بدون مراقبة ومتابعتهم من قبل ذويهم وعدم استخدام لساتك النفخ لخطورتها وعدم السيطرة عليها في عرض البحر وفي حال طلب المساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ (994) الخاص بحرس الحدود وأكد اللواء الصقير على ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك من دعم واهتمام كبير بهذه الشواطئ التي تمتد على سواحل منطقة تبوك وتأكيد سموه بتقديم كافة الخدمات للزوار حتى يقضوا أوقات ممتعة على هذه الشواطئ التي تزخر بها سواحل منطقة تبوك . متمنين للجميع قضاء إجازة سعيدة .