 محافظ العارضة يستقبل المبايعين لولي العهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ العارضة يستقبل المبايعين لولي العهد

محافظ العارضة يستقبل المبايعين لولي العهد
المناطق _العارضة
رفع محافظ العارضة الأستاذ نايف بن ناصر بن لبده  ، باسمه وباسم جميع مشايخ وأعيان وأهالي محافظة العارضة ، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تعيينه ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع؛ مقدماً له البيعة بإسمه وبإسم جميع أهالي العارضة مشائخ شمل ومشائخ وعرائف وأعيان ومدراء دوائر حكومية مدنية وعسكرية على كتاب الله وسنة نبيه ،وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره واليسر والعسر .
‎وكان بن لبده قد أستقبل بمقر المحافظة، جموعا  من المواطنين مشائخ شمل ومشائخ وعرائف وأعيان واهالي المحافظة ومراكزها بالسهل والجبل ومسؤولي الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين  ، الذين قدموا لتقديم البيعة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على السمع والطاعة في المنشط والمكره واليسر والعسر ، داعين الله أن يُديم على وطننا وشعبه أمنه واستقراره في ظل القيادة الرشيدة وأن يمدهم بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة هذا الوطن، التي أسس بناؤه المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه ، معبرين عن ولائهم ووقوفهم إلى جانب ولاة الأمر .
ونقل محافظ العارضة  للحضور تحيات وتقدير القيادة الرشيدة وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مشاعرهم النبيلة وتمنياتهم بالتوفيق والسداد لسمو ولي العهد الأمين.
وقال بن لبده نحمد الله على هذا التسهيل الذي يسره الله والذي أثبت للعالم أجمع عن حجم الترابط والتماسك لقيادتنا الرشيدة ونسأل الله أن يرزق سمو ولي العهد التوفيق والعون ويرزقه البطانة الصالحة وأن يسدد على دروب الخير خطاه.
 وقدم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، على ما قدمه لوطنه من جهود كبيرة وعطاءات عظيمه في مختلف المجالات يصعب حصرها ونسأل الله أن يحفظه ويكتب له الحياة السعيدة.
 وأضاف بن لبده ان ما شاهدناه من تلاحم يثلج الصدر من الإقبال الكبير بالتوافد لتقديم البيعة لسموه الكريم من الجميع شبابا واطفال صغار والذين شاركوا بإصرار كبير خلال البيعة.

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