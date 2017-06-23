محلات التخفيضات بين رداءة المنتج والمقلد وغياب الرقابة

غزت محلات التخفيضات وخاصة مايطلق عليها كل شيء بخمسة ريال أسواق الطائف فتنافس التجار في فتح عدد من المحلات في عدد من الأماكن الحيوية في الطائف والمحلات تحوي بعض السلع مثل معاجين الأسنان أو المكاييج أو العطور أو المنظفات أو غيرها فهذه الأشياء ماركات خارج المحل باضعاف السعر فالسؤال هل هي مقلدة حول هذا الموضوع

فذكر لنا ماجد الحارثي بأن المحلات ممتازة في بعض الأشياء ولكن ليست بتلك الجودة التي نطمح لها

أما أحمد العتيبي فتحدث بأن المنتجات جيدة الى حدما ولكن هناك عطورات وغيرها لانعلم مدى تأثيرها فهي صناعية جميعها وتقليد الماركات

اما هالة محمد فتحدثت بقولها نحرص على شراء الخردوات بشكل كبير اما المنظفات وبعض الشامبوهات وأشياء البشرة فهي مثل التي نجدها خارجا لافرق بينهما

أما أسماء الشهري فذكرت هناك أشياء حلوة واستخدامها جيد فليس هناك فرق عن المحلات التي لاتبيع تخفيضات فنفس الجودة ولم نسمع بأحد تضرر منها

كما التقينا الأستاذ فارس محمد مدير إحدى المجمعات التجارية بالطائف فذكر أن تلك المحلات دخلت منافسة ولكن زبائننا كما هم ولله الحمد يوجد عدم متابعة من بعض الجهات لوجود منتجات مقلدة إضافة لرداءة بعض المنتجات .