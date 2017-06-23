 محلات التخفيضات بين رداءة المنتج والمقلد وغياب الرقابة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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محلات التخفيضات بين رداءة المنتج والمقلد وغياب الرقابة

محلات التخفيضات بين رداءة المنتج والمقلد وغياب الرقابة
المناطق _عادل الزهراني
غزت  محلات التخفيضات  وخاصة  مايطلق  عليها  كل  شيء  بخمسة  ريال  أسواق  الطائف فتنافس  التجار  في  فتح  عدد  من  المحلات  في  عدد من  الأماكن  الحيوية  في  الطائف والمحلات  تحوي  بعض  السلع  مثل  معاجين  الأسنان  أو  المكاييج  أو العطور  أو المنظفات  أو غيرها  فهذه  الأشياء  ماركات  خارج  المحل  باضعاف  السعر  فالسؤال هل هي  مقلدة حول  هذا  الموضوع
فذكر  لنا  ماجد  الحارثي  بأن  المحلات  ممتازة  في  بعض  الأشياء  ولكن  ليست  بتلك  الجودة التي  نطمح  لها
أما  أحمد  العتيبي  فتحدث  بأن  المنتجات  جيدة  الى  حدما  ولكن  هناك  عطورات  وغيرها  لانعلم  مدى  تأثيرها  فهي  صناعية  جميعها  وتقليد  الماركات
اما  هالة محمد  فتحدثت  بقولها  نحرص  على  شراء  الخردوات  بشكل  كبير  اما  المنظفات  وبعض  الشامبوهات  وأشياء  البشرة  فهي  مثل  التي  نجدها  خارجا  لافرق  بينهما
أما أسماء  الشهري  فذكرت  هناك  أشياء  حلوة  واستخدامها  جيد  فليس  هناك  فرق  عن  المحلات  التي  لاتبيع  تخفيضات  فنفس  الجودة  ولم  نسمع  بأحد  تضرر  منها
كما  التقينا  الأستاذ  فارس  محمد  مدير  إحدى  المجمعات  التجارية  بالطائف  فذكر  أن  تلك  المحلات  دخلت  منافسة  ولكن  زبائننا  كما  هم  ولله  الحمد  يوجد  عدم  متابعة  من بعض  الجهات  لوجود  منتجات  مقلدة  إضافة  لرداءة  بعض  المنتجات  .
 توصلنا  مع  وزارة  التجارة  فذكرت  اذا  ثبت منتجات مقلدة أو  مخالفة  فورا  الاتصال  على رقم الشكاوى  والبلاغات     8001241616  أو  من خلال  تطبيق  بلاغ  تجاري رابطه للأجهزة الذكية هو http://t.co/KAiH0O5jEG  وسنتعامل بإذن الله  بجدية  وبسرعة  عند  ورود  البلاغ  .

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