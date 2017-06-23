 وفاة مقيم وإنقاذ شخصين بحريق بمنزل شعبي بمدينة جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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وفاة مقيم وإنقاذ شخصين بحريق بمنزل شعبي بمدينة جازان

وفاة مقيم وإنقاذ شخصين بحريق بمنزل شعبي بمدينة جازان
المناطق _أمل بهكلي
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة جازان اليوم إخماد حريق اندلع بمنزل شعبي ونتج عنه وفاة مقيم وإنقاذ شخصين آخرين من الجنسية اليمنية .
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغ عن حريق بمنزل بمدينة جيزان وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن حريق بمنزل شعبي حيث تم السيطرة عليه من قبل الفرقه واخراج عدد (٣) اشخاص من الجنسيه اليمنيه كانوا محتجزين بالمنزل .
مشيرا الى انه نتج عن الحادث وفاة أحد المحتجزين اختناقا ويبلغ من العمر ٣٠ عاما.
ويجري استكمال التحقيقات في مسببات الحادثة.

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