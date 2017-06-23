محافظ الدرب يستقبل المبايعين لسمو ولي العهد

استقبل محافظ الدرب سعادة أ. حسن ابوشرحة في صالة الاستقبال بمقر المحافظة في الدرب مساء اليوم، عدداً من مسؤولي الدوائر الحكومية والقطاعات العسكرية والمدنية ورجال الأعمال وجموعاً من المواطنين الذين قدَّموا المبايعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد.

وعبر ابوشرحة في كلمة رفع من خلالها، بإسمه ونيابةً عن اهالي المحافظة عن خالص التهاني بمناسبة أختيار صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان حفظه الله وليا للعهد.

وأضاف باسمي شخصيا ونيابة عن مشايخ قبائل محافظة الدرب وجميع رؤساء المراكز والدوائر الحكومية بالدرب وبقلوب مفعمة بالولاء والأخلاص والسمع والطاعة نعلن مبايعتنا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأضاف أن هذه القرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن ونحن نعيش والحمد لله في وطن يملؤه الحب واﻷمن واﻷطمئنان واﻷنجاز والعطاء في مجالات الحياة وإستمرار عجلة التطور في مختلف أنحاء المملكة وها نحن نعيش في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إنجازات عظيمة وهائلة فقد شهدت الأعوام السابقة حزمة كبيرة من القرارات والبرامج السياسية والإقتصادية والمواقف المشرفة للمملكة على المستويين الداخلي والدولي تم من خلالها تأسيس خطة واضحة لمستقبل البلاد الإقتصادي مما يضمن تعدد المصادر من دخلها وبالتالي يضمن العيش الرغيد والرفاهية للمواطنين.

وقدم موقفًا للتاريخ بتوحيد الصف العربي والإسلامي وتشكيل تحالفات إسلامية كبرى تهدف للدفاع عن الأقاليم والبلدان الإسلامية ومساعدة شعوبها وتلمس احتياجاتها،

ونهج حفظه الله سياسة العزم والحزم والتي فرضت الهيبة والإحترام للدولة السعودية من جميع الدول وما ذاك إلا أستمرار لما أسس عليه المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه الدوله السعودية وأستمر العمل حتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وأختتم محافظ الدرب أبو شرحة كلمته قائلاً :اسأل الله ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وان يديم على هذا الوطن اﻷمن والاستقرار والرخاء.