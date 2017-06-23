مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها للتفجيرات التي وقعت في أفغانستان والصومال

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي استهدفت بنكاً في لشكركاه عاصمة إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، ومركزًا للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية أفغانستان الإسلامية، ولجمهورية الصومال، متمنيًا سرعة الشفاء للجرحى، ومجددًا تضامن المملكة ومؤازرتها للدولتين الشقيقتين.