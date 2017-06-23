 مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها للتفجيرات التي وقعت في أفغانستان والصومال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها للتفجيرات التي وقعت في أفغانستان والصومال

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها للتفجيرات التي وقعت في أفغانستان والصومال
المناطق _واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي استهدفت بنكاً في لشكركاه عاصمة إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، ومركزًا للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية أفغانستان الإسلامية، ولجمهورية الصومال، متمنيًا سرعة الشفاء للجرحى، ومجددًا تضامن المملكة ومؤازرتها للدولتين الشقيقتين.

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