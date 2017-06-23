 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يودع رئيس جمهورية السودان لدى مغادرته جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يودع رئيس جمهورية السودان لدى مغادرته جدة

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يودع رئيس جمهورية السودان لدى مغادرته جدة
المناطق _واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مساء اليوم، فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الذي يزور المملكة حالياً.

وعبر رئيس جمهورية السودان في بداية اللقاء عن تهنئته لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باختياره وليا للعهد، فيما عبر سموه عن شكره لفخامته على مشاعره الطيبة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين المملكة والسودان في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي.

وفي السياق، غادر فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان جدة مساء اليوم متوجهاً إلى المدينة المنورة.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية المكلف، وعدد من كبار المسؤولين.

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