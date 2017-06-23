 نتيجة تسرب غاز من فرن المطبخ .. حريق بمنزل بقرية الجارة بصبيا ولا إصابات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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نتيجة تسرب غاز من فرن المطبخ .. حريق بمنزل بقرية الجارة بصبيا ولا إصابات

نتيجة تسرب غاز من فرن المطبخ .. حريق بمنزل بقرية الجارة بصبيا ولا إصابات
المناطق _ أمل بهكلي

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة صبيا اليوم ، من السيطرة على حريق شب بمطبخ بمنزل بقرية الجارة بالمحافظة دون حدوث إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن حريق بمنزل بمحافظة صبيا وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن حريق بمطبخ بالدور الثاني داخل منزل مكون من دورين بقرية الجارة  حيث تم السيطرة عليه من قبل الفرقه .
مشيرا الى انه لم ينتج عن الحادث اي إصابات أو وفيات ولله الحمد
مبينا ان سبب الحادث يعود لتسرب غاز من فرن المنزل ، محذرا من ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال استعمال الغاز بالمطابخ بشهر رمضان ومع قرب قدوم عيد الفطر المبارك .. متمنيا للجميع السلامة والعافية.

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