 فيديو: مسافر كويتي يوثق طيرانه على الخطوط القطرية من خلال طيران لاتم الأمريكي للعبور فوق الأجواء السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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فيديو: مسافر كويتي يوثق طيرانه على الخطوط القطرية من خلال طيران لاتم الأمريكي للعبور فوق الأجواء السعودية

فيديو: مسافر كويتي يوثق طيرانه على الخطوط القطرية من خلال طيران لاتم الأمريكي للعبور فوق الأجواء السعودية
المناطق _ الكويت

في حيلة استخدمتها الخطوط القطرية لتجاوز العقوبات السعودية التي فُرضت عليها، حسب هذا المسافر الكويتي الذي سافر من الكويت إلى الدوحة.
فقد وثق هذا المسافر مقطع فيديو قال بأنه سافر على الخطوط القطرية من خلال طيران لاتم الأمريكي من مطار الكويت الدولي إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، وأضاف بأن هذه الحيلة استخدمتها الخطوط القطرية لتتمكن من الطيران فوق الأجواء السعودية التي لن تمنع الطيران الأمريكي بالعبور من خلالها، ما يقلل تكلفة ومسافة الرحلة من الكويت الى قطر.

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