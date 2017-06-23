فيديو: مسافر كويتي يوثق طيرانه على الخطوط القطرية من خلال طيران لاتم الأمريكي للعبور فوق الأجواء السعودية

في حيلة استخدمتها الخطوط القطرية لتجاوز العقوبات السعودية التي فُرضت عليها، حسب هذا المسافر الكويتي الذي سافر من الكويت إلى الدوحة.

فقد وثق هذا المسافر مقطع فيديو قال بأنه سافر على الخطوط القطرية من خلال طيران لاتم الأمريكي من مطار الكويت الدولي إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، وأضاف بأن هذه الحيلة استخدمتها الخطوط القطرية لتتمكن من الطيران فوق الأجواء السعودية التي لن تمنع الطيران الأمريكي بالعبور من خلالها، ما يقلل تكلفة ومسافة الرحلة من الكويت الى قطر.