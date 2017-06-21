حملة لتوزيع وجبات إفطار صائم عن شهداء الواجب في مكة المكرمة

سيرت جمعية البر الخيرية بالفرعة ببني سار ” اسعاد ” حملة لتوزيع وجبات افطار صائم عن نية شهداء الحد الجنوبي وشهداء الواجب تقبلهم الله بمنطقة مكة المكرمة بالساحات المجاورة للحرم المكي .

حيث اطلقت الجمعية بإشراف ومتابعة من مجلس الادارة قافلة الافطار الى مدينة مكة المكرمة وبالتعاون مع الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة بتوجيه وإشراف من سعادة العقيد محمد سعد السهيمي ، وتم توزيع أكثر من ٩٥٠٠ وجبة إفطار صائم عن شهداء الواجب وشهداء الحد الجنوبي، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن، وتتولى هذه المبادرة للعام الرابع على التوالي جمعية البر الخيرية بالفرعة ببني سار ( إسعاد ) ، حيث كان لها الأثر البالغ على زوار بيت الله الحرام ورسم البسمة على محياهم .

وبفضل الله قدمت 2130 هدية لآحياء سنة السواك بين زوار ورواد البلد الحرام تحتوي على سواك و ومنديل و أذكار الصباح والمساء كما قدم الفريق التطوعي اكثر من ٦٠٠ هدية للأطفال وتشجيهم على القيام بالركن الرابع من أركان الاسلام.

هذا وأعرب العقيد السهيمي عن شكره لهذه المباردة الفريدة من نوعها والتي تحقق التكامل والترابط بين أطراف المجتمع والاهتمام بهذه الفئة الغالية التي ضحوا بأنفسهم دفاعا عن دينهم ووطنهم وثمن الجهود التي تقدمها جمعية إسعاد بتوجيهات رئيس مجلس الادارة والتي تأتي في خير المواسم وفِي افضل البقاع وبارك للفريق الدعم الذي يحضى به وحثهم على الاستمرار في التميز ومساهمتهم في بناء هذا الوطن و الوقف مع قيادته الحكيمة في التصدي لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن هذا الوطن الغالي .

وثمن رئيس مجلس الادارة الشيخ مساعد بن عبدالله بن الرقوش موافقة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة الباحة حفظه الله و مباركته على مبادرة الجمعية والتي تنتهج توجه و اهدافاً سامية وبفضل الله فإن فريق عاون التطوعي كان له بالغ الأثر في تنفيذ البرامج و المبادرات الخيرية والاجتماعية النوعية