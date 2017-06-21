 بلدية محافظة فرسان تنهي استعدادها لاستقبال عيد الفطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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بلدية محافظة فرسان تنهي استعدادها لاستقبال عيد الفطر

بلدية محافظة فرسان تنهي استعدادها لاستقبال عيد الفطر
جازان - المناطق

أكملت بلدية محافظة فرسان استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام أوضح ذلك رئيس بلدية فرسان محمد بن يحي جحلان الذي أشار أن البلدية استعدت من وقت مبكر لاستقبال عيد الفطر بتزيين الشوارع وتهيئة مصليات العيد بفرسان وقراها.

وأوضح الجحلان أن البلدية عملت على إعادة رصف مصلى العيد بفرسان بمساحة سبعة آلاف متر مربع.

وأضاف الجحلان أن محافظة فرسان تشهد خلال إجازة عيد الفطر المبارك توافد الزوار لجزر فرسان لما تتمتع به من شواطئ خلابه حيث أكملت البلدية من استعداد على شاطئ الغدير بالمسطحات الخضراء وألعاب الأطفال ومظلات.

وبين الجحلان انه جاري العمل في سفلتة وإنارة مخطط 2 وكذلك العمل برصف وإنارة مداخل قرى فرسان ويأتي ذلك بمتابعة وتوجيهات امين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع لتلبية وايصال كافة الخدمات البلدية للمواطنين.

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