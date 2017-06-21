 بـ 40 سيارة وطائرتين شراعيتين.. فريق غوث يكثف البحث عن مفقود باكستاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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بـ 40 سيارة وطائرتين شراعيتين.. فريق غوث يكثف البحث عن مفقود باكستاني

بـ 40 سيارة وطائرتين شراعيتين.. فريق غوث يكثف البحث عن مفقود باكستاني
المناطق - النعيريه

استنفر فريق غوث التطوعي للبحث والانقاذ جهوده للبحث عن مفقود باكستاني في العقد الثالث من عمره فُقد في منطقة صحراوية غرب هجرة مليجة بحوالي 25 كيلو .
وتلقى الفريق خطابًا من مدير شرطة محافظة النعيرية العقيد علي بن صالح المطيري لمشاركة الجهات الأمنية في البحث عن المفقود ، نظرًا لخبرة فريق غوث في البحث عن مفقودي الصحراء .
وانطلق أعضاء فريق غوث من مناطق الرياض والخرج والجبيل والدمام والخبر وحفر الباطن للبحث عن المفقود يتقدمهم قائد الفريق الكابتن منصور العاطفي ، عبر 40 سيارة وطائرتان شراعيتان ، ووصلت معظم طواقم الفريق لهجرة مليجة وبدأت في التنسيق مع الجهات الأمنية وأسرة المقيم الباكستاني للحصول على معلومات كافية تساهم في العثور عليه .
وبدأ الفريق عمليات البحث والتحري عن المقيم في الصحراء بالرغم من وعورة التضاريس الجبلية والرملية ، علاوة على ارتفاع درجة الحرارة واكتساء أجواء المنطقة بالغبار .
ولا تزال الجهات الأمنية وفريق غوث يواصلان عمليات البحث حيث لم يتم العثور على المقيم حتى الآن .

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