بـ 40 سيارة وطائرتين شراعيتين.. فريق غوث يكثف البحث عن مفقود باكستاني

استنفر فريق غوث التطوعي للبحث والانقاذ جهوده للبحث عن مفقود باكستاني في العقد الثالث من عمره فُقد في منطقة صحراوية غرب هجرة مليجة بحوالي 25 كيلو .

وتلقى الفريق خطابًا من مدير شرطة محافظة النعيرية العقيد علي بن صالح المطيري لمشاركة الجهات الأمنية في البحث عن المفقود ، نظرًا لخبرة فريق غوث في البحث عن مفقودي الصحراء .

وانطلق أعضاء فريق غوث من مناطق الرياض والخرج والجبيل والدمام والخبر وحفر الباطن للبحث عن المفقود يتقدمهم قائد الفريق الكابتن منصور العاطفي ، عبر 40 سيارة وطائرتان شراعيتان ، ووصلت معظم طواقم الفريق لهجرة مليجة وبدأت في التنسيق مع الجهات الأمنية وأسرة المقيم الباكستاني للحصول على معلومات كافية تساهم في العثور عليه .

وبدأ الفريق عمليات البحث والتحري عن المقيم في الصحراء بالرغم من وعورة التضاريس الجبلية والرملية ، علاوة على ارتفاع درجة الحرارة واكتساء أجواء المنطقة بالغبار .

ولا تزال الجهات الأمنية وفريق غوث يواصلان عمليات البحث حيث لم يتم العثور على المقيم حتى الآن .