مدير عام فرع إسكان جازان ومنسوبيه يبايعون الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد

رفع مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس أحمد بن سليمان الضايحي أصدق التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، بمناسبة اختياره ولياً للعهد ، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ، واستمراره وزيراً للدفاع.

والذي قال فيها بإسمي ونيابة عن منسوبي فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان أبايع الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد وعلى السمع والطاعة في السراء والضراء وفي المنشط والمكره ونبارك لسموه الثقة الملكية على اختياره ولياً للعهد ، مع استمراره وزيرا للدفاع وما كلف به من مهام اخرى ليكون عضيداً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ، والذي اقر هذه الخطوة المباركة لتوطيد أنظمة الحكم وتثبيتها عبر ضخ القيادة الشابة التي اثبتت جدارتها بتوفيق من الله عز وجل ولتصب في مصلحة واستقرار هذا الوطن الكريم ونؤكد الولاء لقيادة هذا الوطن وحكومته الرشيدة.

وأضاف إن اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد جاء نتيجة لما قدمه سموه وما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية وما سطره فيها لمستقبل هذا البلاد عبر رؤية 2030 لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة والقادرة على التنافس الدولي كما ان ولي العهد خلال الفترة الماضية قاد الاقتصاد والتنمية الى مراحل متقدمة عبر مشروع التحول الوطني 2020 وبذل خلالها جهوداً كبيرة لصياغة الاقتصاد والتنمية والنقلة التي تتطلع لها المملكة العربية السعودية بالانتقال من مرحلة الاعتماد الكامل على النفط باعتباره المصدر الوحيد للدخل إلى تعدد مصادر الدخل مما ساهم في خلق وظائف وايجاد فرص استثمارية ضخمه. وفتح آفاق جديدة للمساهمة في التنمية، وأؤكد بأننا جميعاً جنود لهذا الوطن.

وختاماً حفظ الله بلادنا وأدام عليها امنها واستقرارها وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووفقهم لما فيه الخير.