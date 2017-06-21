أمير تبوك يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين بمصلى العيد

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بمصلى العيد اول ايام عيد الفطر بمشيئة الله

كما يستقبل سموه في قصر الحكومي جموع المهنئين بالعيد عقب صلاة العيد من مديري الإدارات الحكومية وكبار قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية وقادة وضباط ومنسوبي الأمن الداخلي بالمنطقة والمشايخ وأهالي المنطقة ، ويحضر الجميع طعام الإفطار الذي يقيمه سموه بهذه المناسبة.