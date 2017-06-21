 أمير تبوك يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين بمصلى العيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين بمصلى العيد

أمير تبوك يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين بمصلى العيد
المناطق - تبوك

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بمصلى العيد اول ايام عيد الفطر بمشيئة الله
كما يستقبل سموه في قصر الحكومي جموع المهنئين بالعيد عقب صلاة العيد من مديري الإدارات الحكومية وكبار قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية وقادة وضباط ومنسوبي الأمن الداخلي بالمنطقة والمشايخ وأهالي المنطقة ، ويحضر الجميع طعام الإفطار الذي يقيمه سموه بهذه المناسبة.

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