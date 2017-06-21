رغم تهديده سابقًا بالكشف عنها.. ترامب ينفي امتلاكه تسجيلات لكومي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يملك تسجيلات لمحادثاته مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال، جيمس كومي، والتي كان قد ألمح سابقا إلى وجودها.

وكتب ترامب مغردا على صفحته الرسمية في موقع تويتر: “بالنظر إلى كل الأخبار الأخيرة حول التجسس الإلكتروني، واعتراض البيانات، وكذلك تسرب المعلومات غير المشروع، ليس لدي أي فكرة ما إذا كان هناك تسجيل لمحادثاتي مع جيمس كومي، لكن أنا لم أقم (بإجراء تسجيل لها) وليس لدي أي تسجيل من هذا القبيل”.

يشار إلى أن ترامب وجه لكومي في تغريدة كتبها في 12 مايو الماضي، نصيحة، بأن يتمنى أن لا تكون هناك تسجيلات لمحادثاتهما، قبل أن يبدأ الأخير بتسريب معلومات إلى الصحافة.