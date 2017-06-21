 رغم تهديده سابقًا بالكشف عنها.. ترامب ينفي امتلاكه تسجيلات لكومي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“التقاعد تعلن وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال والنساء الكويت تسلم قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر قتلى للنظام في درعا.. واستمرار القصف بالبراميل المتفجرة دراسة حديثة تكشف خبرا صادما لمستخدمي “واتسآب” رغم تهديده سابقًا بالكشف عنها.. ترامب ينفي امتلاكه تسجيلات لكومي مدير عام فرع إسكان جازان ومنسوبيه يبايعون الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد أمير تبوك يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين بمصلى العيد حملة لتوزيع وجبات إفطار صائم عن شهداء الواجب في مكة المكرمة بـ 40 سيارة وطائرتين شراعيتين.. فريق غوث يكثف البحث عن مفقود باكستاني بلدية محافظة فرسان تنهي استعدادها لاستقبال عيد الفطر امين الجوف: اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد تلبية لمرحلة جديدة بالتطوير والعطاء ضمن حملة (تفريج كربة) .. سجون الجوف تطلق سراح 63 سجيناً

رغم تهديده سابقًا بالكشف عنها.. ترامب ينفي امتلاكه تسجيلات لكومي

رغم تهديده سابقًا بالكشف عنها.. ترامب ينفي امتلاكه تسجيلات لكومي
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يملك تسجيلات لمحادثاته مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال، جيمس كومي، والتي كان قد ألمح سابقا إلى وجودها.

وكتب ترامب مغردا على صفحته الرسمية في موقع تويتر: “بالنظر إلى كل الأخبار الأخيرة حول التجسس الإلكتروني، واعتراض البيانات، وكذلك تسرب المعلومات غير المشروع، ليس لدي أي فكرة ما إذا كان هناك تسجيل لمحادثاتي مع جيمس كومي، لكن أنا لم أقم (بإجراء تسجيل لها) وليس لدي أي تسجيل من هذا القبيل”.

يشار إلى أن ترامب وجه لكومي في تغريدة كتبها في 12 مايو الماضي، نصيحة، بأن يتمنى أن لا تكون هناك تسجيلات لمحادثاتهما، قبل أن يبدأ الأخير بتسريب معلومات إلى الصحافة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>