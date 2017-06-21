 دراسة حديثة تكشف خبرا صادما لمستخدمي “واتسآب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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دراسة حديثة تكشف خبرا صادما لمستخدمي “واتسآب”

دراسة حديثة تكشف خبرا صادما لمستخدمي “واتسآب”
المناطق - وكالات

كشفت دراسة حديثة أجراها مبرمج كمبيوتر بولندي أن تطبيق “واتسآب” قد لا يكون آمناً كما كان يعتقد من قبل، إذ عثر على عيب في التطبيق يمكنه الكشف عن موقع المستخدم بعد إرساله لرابط باستخدام التطبيق.

وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يفترضون أن الرسائل المرسلة عبر الخدمة لا يمكن التعرف عليها تماما قد تكون أقل حماية مما يعتقدون.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية وجد المبرمج البولندي أن الأداة التي يستخدمها تطبيق “واتسآب” لضمان أن الروابط URL المرسلة عبره ليست ضارة تعرض عناوين IP، وهو معرف الشخصية المخصصة لكل جهاز متصل بالإنترنت، فضلا عن غيرها من المعلومات.

ولا ينطبق الخطأ إلا على عناوين URL التي تمت كتابتها في “واتسآب” يدويا، وليست التي تم نسخها ولصقها من المتصفحات أو في أي مكان آخر.

واستطاع أثناء تجربته رؤية تفاصيل المستخدمين، على الرغم من أن محتويات الرسائل المرسلة عبر التطبيق تبقى مشفرة، إلا أنه يمكن استغلال هذه الثغرة من قبل أطراف ثالثة لاختراق المستخدم.

وسبق وأن كانت شركة “واتسآب” تستعد لإطلاق خاصية تمكن المستخدم من مسح رسائل تم إرسالها بالخطأ.

وتمنح الخاصية الجديدة المستخدمين 5 دقائق لحذف الرسائل تماماً بعد إرسالها، بما في ذلك أي نص أو صور أو مقاطع فيديو.

وتم تشفير الخاصية الجديدة المعروفة باسم “Recall” أو “استعادة”، في برمجيات الإصدار 2.17.30 من التطبيق.

يذكر أن إصدار 2.17.30 ظهر على متجر “آبل”، لكن يبدو أن خاصية الاستعادة لم تفعل حتى الآن، ما يشير إلى أن مطوري “واتسآب” لا يزالون يختبرونها.

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