قتلى للنظام في درعا.. واستمرار القصف بالبراميل المتفجرة

تواصل قوات النظام السوري من تشديد حملتها العسكرية على مدينة درعا باستخدام كافة أنواع الأسلحة من ضمنها البراميل المتفجرة.

وقام الطيران المروحي للنظام السوري بقصف الأحياء المحررة من درعا ب 40 برميلا متفجرا و24 لغما بحريا وتتناوب ثلاث طائرات على إلقاء البراميل المتفجرة مخلفةً عدداً من الشهداء والجرحى بين المدنيين.

كذلك تم قصف أحياء درعا ب60صاروخ أرض أرض في محاولة لقوات النظام للتقدم دون تحقيق أي نتيجة.

وفي نفس السياق قتل مجموعة من الفرقة الرابعة لقوات النظام كانت تتحصن في منزل على خط النار في محاولة لهم التقدم على نقاط الثوار.

علماً أن درعا تشهد حملة عسكرية منذ أسبوعين من قبل قوات النظام وحلفائه من الإيرانيين والأفغان وحزب الله دون تحقيق تقدم على الجبهات سوى تدمير المنازل وقتل أهلها من المدنيين بالبراميل المتفجرة.