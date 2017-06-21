 الكويت تسلم قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الكويت تسلم قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر قتلى للنظام في درعا.. واستمرار القصف بالبراميل المتفجرة دراسة حديثة تكشف خبرا صادما لمستخدمي “واتسآب” رغم تهديده سابقًا بالكشف عنها.. ترامب ينفي امتلاكه تسجيلات لكومي مدير عام فرع إسكان جازان ومنسوبيه يبايعون الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد أمير تبوك يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين بمصلى العيد حملة لتوزيع وجبات إفطار صائم عن شهداء الواجب في مكة المكرمة بـ 40 سيارة وطائرتين شراعيتين.. فريق غوث يكثف البحث عن مفقود باكستاني بلدية محافظة فرسان تنهي استعدادها لاستقبال عيد الفطر امين الجوف: اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد تلبية لمرحلة جديدة بالتطوير والعطاء ضمن حملة (تفريج كربة) .. سجون الجوف تطلق سراح 63 سجيناً اللواء متقاعد ذوقان العطية يبارك تعيين الامير محمد بن سلمان ولياً للعهد

الكويت تسلم قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر

الكويت تسلم قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر
المناطق - وكالات

أفادت قناة “العربية” أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وكانت مصادر عدة أكدت أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعدت قائمة تحوي 13 مطلباً يجب على قطر تلبيتها لتخفيف الأزمة الحالية، على أن تسلم للدوحة عبر الكويت.

وفي وقت سابق، حدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعتها لقطر، ومنها وقف دعم الدوحة للإرهابيين، والتخلي عن شخصيات مطلوبة دولياً وإقليمياً.

وقال قرقاش لصحيفة “الحياة”، إنه إذا أرادت قطر العودة إلى محيطها فعليها الالتزام بقرارات مجلس التعاون، مشيراً إلى تمويلها التطرف وحركات إرهابية، واحتضانها شخصيات عليها حظر دولي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>