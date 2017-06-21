الكويت تسلم قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر

أفادت قناة “العربية” أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وكانت مصادر عدة أكدت أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعدت قائمة تحوي 13 مطلباً يجب على قطر تلبيتها لتخفيف الأزمة الحالية، على أن تسلم للدوحة عبر الكويت.

وفي وقت سابق، حدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعتها لقطر، ومنها وقف دعم الدوحة للإرهابيين، والتخلي عن شخصيات مطلوبة دولياً وإقليمياً.

وقال قرقاش لصحيفة “الحياة”، إنه إذا أرادت قطر العودة إلى محيطها فعليها الالتزام بقرارات مجلس التعاون، مشيراً إلى تمويلها التطرف وحركات إرهابية، واحتضانها شخصيات عليها حظر دولي.