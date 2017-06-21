“التقاعد تعلن وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال والنساء

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة (للرجال والنساء) بالمسميات التالية:

– مدير إدارة الخدمات العامة والصيانة

– مراقب صيانة – كهرباء

– مراقب صيانة – ميكانيك

– إداري إدارة المشتريات

– محلل مخاطر استثمارية

– محلل مخاطر تقنية معلومات

– إداري مشرف مدقق لغوي عربي – قانوني

– إداري مشرف مدقق لغوي عربي

– إداري مشرف مدقق لغوي إنجليزي

– مراجع – تقنية معلومات

– مراجع استثمارات

– مراجع مالي

– باحث إحصاء

– باحث اكتواري

– باحث تخطيط

– محاسب رواتب

– إداري موارد بشرية

– باحث قانوني

– مبرمج – جافا

– مبرمج – شير بوينت

– مبرمج – دوت نت

– مبرمجة أخصائية مراقبة جودة المعلومات

– محاسبة

– سكرتير

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط ويستمر حتى يوم السبت الموافق 1438/10/7هـ.