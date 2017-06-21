 “التقاعد تعلن وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال والنساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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“التقاعد تعلن وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال والنساء

“التقاعد تعلن وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال والنساء
المناطق - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة (للرجال والنساء) بالمسميات التالية:

– مدير إدارة الخدمات العامة والصيانة
– مراقب صيانة – كهرباء
– مراقب صيانة – ميكانيك
– إداري إدارة المشتريات
– محلل مخاطر استثمارية
– محلل مخاطر تقنية معلومات
– إداري مشرف مدقق لغوي عربي – قانوني
– إداري مشرف مدقق لغوي عربي
– إداري مشرف مدقق لغوي إنجليزي
– مراجع – تقنية معلومات
– مراجع استثمارات
– مراجع مالي
– باحث إحصاء
– باحث اكتواري
– باحث تخطيط
– محاسب رواتب
– إداري موارد بشرية
– باحث قانوني
– مبرمج – جافا
– مبرمج – شير بوينت
– مبرمج – دوت نت
– مبرمجة أخصائية مراقبة جودة المعلومات
– محاسبة
– سكرتير

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط ويستمر حتى يوم السبت الموافق 1438/10/7هـ.

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