 صحة تبوك تؤكد استمرار مواعيد العيادات الخارجية للمراجعين خلال اجازة العيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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صحة تبوك تؤكد استمرار مواعيد العيادات الخارجية للمراجعين خلال اجازة العيد

صحة تبوك تؤكد استمرار مواعيد العيادات الخارجية للمراجعين خلال اجازة العيد
المناطق - تبوك - علي العميري:

أوضح المتحدث الاعلامي بصحة تبوك عطاالله العمراني أن مواعيد العيادات الخارجية للمراجعين كذلك العمليات الجراحية في كافة مستشفيات المنطقة لم يطرأ عليها أي تغيير نتيجة تمديد اجازة الموظفين في عيد الفطر المبارك ، مشيراً الى أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ستعمل خلال اجازة العيد لخدمة المرضى والمراجعين , اضافة الى اعتماد 15 مركز رعاية صحية مناوب في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة خلال اجازة عيد الفطر المبارك وهي : الخالدية ، الاحياء الجنوبية، المهرجان ، المثلث، الرابية ، الورود ، النهضة ، القادسية.

وفي محافظات المنطقة فقد تم تحديد مركز صحي واحد للمناوبة في كل مدينة خلال فترة الإجازة وهي :

المروج بتيماء ، الظهرة بحقل ، الفريعة بالوجه ، البدع بالبدع ، ابو شجرة بأملج ، الصمدة بضباء.
في حين يتم استمرار العمل بالمراكز الصحية الخارجية كما هو معتاد.

وأكد العمراني على جاهزية مستشفيات المنطقة لاستقبال مراجعيها وكذلك الحالات الطارئة على مدار الساعة أثناء فترة إجازة عيد الفطر المبارك .

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