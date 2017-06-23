مدير صحة القصيم : الامير محمد بن سلمان يتميز بمكانته القيادية على الصعيدين العربي والدولي

قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي بإسمه ونيابة منسوبي الشؤون الصحية ، مبايعته لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، على كتاب الله وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلى السمع والطاعة.

واكد المدير العام بان سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – سلمه الله – يتميز بمكانتة القيادية العالية والمرموقة ، على الصعيدين العربي والدولي ، مبينا بان له دورا فاعلا في قراراته الحكيمة التي أسهمت بمتانة اقتصاد المملكة العربية السعودية ، وهذا الامر كان واضحا وجليا عبر رؤيته الحكيمة 2030 لدعم مستقبل اقتصادنا الوطني عبر العديد من المجالات ، لتحافظ على استدامة الوطن وعزته وقوته بين مصاف دول العالم .

ورفع المدير العام شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – على حرصه واهتمامه بكل ما شأنه رفعة وطننا الغالي ومواطنيه ، داعيا الله العلي القدير أن يبارك بخادم الحرمين الشريفين ، ويحفظ سمو ولي عهده الأمين، وأن يديم لهذا الوطن أمنه واستقراره، ونحن في نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة – اعزها الله -.