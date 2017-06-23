 مدير صحة القصيم : الامير محمد بن سلمان يتميز بمكانته القيادية على الصعيدين العربي والدولي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير صحة القصيم : الامير محمد بن سلمان يتميز بمكانته القيادية على الصعيدين العربي والدولي

مدير صحة القصيم : الامير محمد بن سلمان يتميز بمكانته القيادية على الصعيدين العربي والدولي
المناطق / بريدة

قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي بإسمه ونيابة منسوبي الشؤون الصحية ، مبايعته لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، على كتاب الله وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلى السمع والطاعة.
واكد المدير العام بان سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – سلمه الله – يتميز بمكانتة القيادية العالية والمرموقة ، على الصعيدين العربي والدولي ، مبينا بان له دورا فاعلا في قراراته الحكيمة التي أسهمت بمتانة اقتصاد المملكة العربية السعودية ، وهذا الامر كان واضحا وجليا عبر رؤيته الحكيمة 2030 لدعم مستقبل اقتصادنا الوطني عبر العديد من المجالات ، لتحافظ على استدامة الوطن وعزته وقوته بين مصاف دول العالم .
ورفع المدير العام شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – على حرصه واهتمامه بكل ما شأنه رفعة وطننا الغالي ومواطنيه ، داعيا الله العلي القدير أن يبارك بخادم الحرمين الشريفين ، ويحفظ سمو ولي عهده الأمين، وأن يديم لهذا الوطن أمنه واستقراره، ونحن في نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة – اعزها الله -.

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