 نظمتها مؤسسة السويلم الخيرية.. فعالية قرقيعان (القريش) الأول لأطفال البكيرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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نظمتها مؤسسة السويلم الخيرية.. فعالية قرقيعان (القريش) الأول لأطفال البكيرية

نظمتها مؤسسة السويلم الخيرية.. فعالية قرقيعان (القريش) الأول لأطفال البكيرية
المناطق / البكيرية

أقامت مؤسسة الشيخ محمد العلي السويلم الخيرية بمحافظة البكيرية، مساء الخميس، فعالية “قرقيعان” (القريش) الأول لأطفال البكيرية، لإحياء الموروث الشعبي القديم ، وذلك في مقصورة السويلم التراثية بالمحافظة.
وأوضح الأمين العام للمؤسسة أسامة بن محمد السويلم: أن القرقيعان تعتبر من العادات القديمة التي اندثرت في المدن الكبيرة والكثير من القرى، فأردنا إعادة هذه العادة الجميلة التي تحبب الأطفال في استقبال العيد.
وأضاف: أن هذه الفعالية تنظمها المؤسسة للسنة الأولى؛ وقد شارك فيها أكثر من ٣٠٠ طفل، لافتاً إلى أن الفعالية شملت التعريف بالتراث من خلال زيارة المقصورة والتعرف والاطلاع على محتوياتها من قرب وكما جهزت هدايا للأطفال طُبع عليها عبارة “عيدكم مبارك”، وكذلك وفرنا عدة أركان ليتم تصوير الأطفال فيها للذكرى وهم يرتدون اللباس الشعبي التقليدي.
وأكد السويلم أن الفعالية لاقت تفاعلاً متميزًا وجذابًا من الأهالي وأطفالهم وأبدوا إعجابهم بهذه الفكرة، وطالبوا بتكرارها السنة القادمة, مقدمًا الشكر لمؤسسة مدى التصميم “ديزاين” على التجهيزات ولكل من شارك في إنجاح هذه الفعالية.

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