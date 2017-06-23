 رئيس غرفة الباحة يرفع التهاني للأمير محمد بن سلمان لاختياره وليا للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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رئيس غرفة الباحة يرفع التهاني للأمير محمد بن سلمان لاختياره وليا للعهد

رئيس غرفة الباحة يرفع التهاني للأمير محمد بن سلمان لاختياره وليا للعهد
المناطق-عبدالرحمن سفر

رفع صالح بن علي آل محفوظ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الباحة أسمى آيات التهاني والتبريكات بأسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء اللجان ، والأمانة العامة بغرفة الباحة ومنسوبيها ومنتسبيها من رجال أعمال وسيدات الأعمال بالمنطقة ، إلى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، على الثقة الملكية الغالية من خادم الحرمين الشريفين واختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع وقال نبايع سموه الكريم والحازم الحكيم ، على السمع والطاعة في المنشط والمكره ، فهو رجل المرحلة جمع بين حماس الشباب وحكمة الكبار وسجله السياسي الاقتصادي خير شاهد على إنجازاته العظيمة محلياً وعالمياً في الفترة السابقة ،
ومن يعرف الأمير الخلوق المتواضع محمد بن سلمان عن قرب يعلم أن عقليته تسبق عصرة حفظه الله وأن همه رفعة الوطن وتنمية مواردة ، وكل حرصه على المواطن وتأمين مستقبلة ، و هنيئاً لنا إختياره ولياً للعهد ، وهنيئاً له هذة الثقه الغالية ، وفرحة الشعب الوفي التي ترجمتها مباركته ومبايعته من ساعة استبشاره ، و نتمنى له مزيداً من النجاحات ، وأن يوفقه ويسدد على طريق الخير خُطاه ..
داعيا الله ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، والرخاء والاستقرار ورغد العيش في وطن العزة والشموخ.

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