مراكز التنمية الاجتماعية تنشر فرح العيد في 80 حياً بالقصيم

استعدت مراكز التنمية الاجتماعية ببريدة وعنيزة لاطلاق مهرجان (عيدنا في حينا 38) والذي ستنطلق فعالياته في مدينة بريدة وعدد من محافظات ومراكز منطقة القصيم ليلة وأيام عيد الفطر المبارك لهذا العام .

وأوضح مديرعام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي المانع أن المهرجان الفرائحي سيشهد هذا العام زيادة في أعداد مواقع الاحتفالات في الأحياء وهجر ومراكز ومحافظات منطقة القصيم ، نتيجة للدعم والتوجيه اللامحدود من سمو أمير منطقة القصيم والذي يحرص دائماً حفظه الله ورعاه على نشر الفرح بين أهالي منطقة القصيم والمتواجدين فيها خلال أيام عيد الفطرالمبارك ، مشيراً إلى أن احتفالات عيدنا في حينا حظيت بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

فيما أوضح مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية ومدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة خالد المنصور أن عيدنا في حينا سيقام بأكثر من 80 موقعاً في مدينة بريدة وأحياء هجر ومراكز ومحافظات منطقة القصيم ، وقال المنصور: أن فكرة عيدنا في حينا بدأت في القصيم بشكل مبسط عام 1430 وقد تبنى مركز التنمية الاجتماعية في بريدة هذه الفكرة واسهم في دعمها بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 1434 وبدأت تتطور وتتوسع وهذا العام شهدت توسعا عن الماضي العام وأشار المنصور إلى أن مهرجان عيدنا في حينا وجد الدعم الاجتماعي سواء في الحضور أو المشاركة أو الدعم المادي.

وأوضح المدير التنفيذي لإحتفالات ( عيدنا في حينا ) عبدالعزيز الغماس أن عيدنا في حينا سيقام في 16 حياً بمدينة بريدة هي أحياء الريان والنهضة وحي الخليج وخضيراء والضاحي وسلطانة وغنامة والشماس والسالمية والفايزية والنقع والسادة وتوابعها والشقة والبصر والمريدسية والقادسية ، مشيراً إلى أن احتفالات عيدنا في حينا ستشمل محافظة المذنب والبكيرية وعقلة الصقور والربيعية وخصيبة وعين بن فهيد وبين الغماس إلى أن الفعاليات الفرائحية في (عيدنا في حينا) ستنطلق في بعض المواقع ليلة العيد ويومه وتستمر في بعض المواقع طوال أيام وليالي العيد الثلاثة باذن الله ، وكشف الغماس أن الفعاليات الفرائحية تتضمن فعاليات ترفيهية وتوزيع هدايا العيد وحقاق العيد وألعاب للأطفال وأوبريتات وطنية وفعاليات خاصة بالأطفال ومعايدات للكبار والصغار والأطفال وهدايا عند أبواب مصليات العيد وعروض مرئية وازياء شعبية ومسابقات وتحديات متنوعة وألعاب رياضية ومسابقات مختلفة ومعايدات لأهالي الحي ووجبة إفطار وسحوبات على جوائز ومسرح أطفال و توزيع هدايا وفرق ترفيهية وفرق أهازيج وتوزيع هدايا بالسيارات الكلاسيكية وعدد من الفعاليات للأطفال والشباب والكبار والعديد من الفعاليات الاخرى.