 اللواء الطالب يقلد عدداً من ضباط شرطة القصيم رتبهم الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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اللواء الطالب يقلد عدداً من ضباط شرطة القصيم رتبهم الجديدة

اللواء الطالب يقلد عدداً من ضباط شرطة القصيم رتبهم الجديدة
المناطق / بريدة

قلّد مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب بمكتبه بحضور مساعده لشئون الأمن اللواء أحمد بن صالح العضيبي كلاً من مدير شعبة التأدية والرواتب العقيد فهد بن عبدالرحمن السديس ومدير شعبة قضايا العرض والأخلاق بإدارة الضبط الجنائي العقيد مشعل بن حمود العتيبي ومدير مركز شرطة بريدة الشرقي العقيد عبدالعزيز بن حسن العويد ومدير قسم التنفيذ بمركز شرطة الشقة وسلطانة الرائد أحمد بن دخيل الفهيد رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم ..

هذا وقد قدم اللواء ” الطالب ” التهنئة لزملائه المترقين ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ..

من جهتهم فقد عبر المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية ، داعين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً لهم على تقديم المزيد من البذل والعطاء .

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