مسؤولون من ماليزيا وإندونيسيا يقدمون التهاني لولي العهد

عبر دولة رئيس الوزراء الماليزي الداتو سيري نجيب عبدالرزاق عن تهانيه الخاصة وتهاني الحكومة الماليزية بمناسبة اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء .

وأكد دولة رئيس الوزراء استعداده للعمل مع سموه في المرحلة القادمة على تعزيز التطور الكبير للعلاقات الثنائية السعودية الماليزية التي دعمتها الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى ماليزيا مؤخرا وما شهدته من إنطلاقة قوية وجديدة للعلاقات .

متمنياً للمملكة المزيد من الازدهار والرخاء ولشعبها التقدم والسعادة، ولسموه موفور الصحة والتوفيق.

إلى ذلك قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الماليزي الداتو سيري دكتور محمد زهيد حميدي التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الانتقال السلس والهادي لمنصب ولاية العهد في المملكة العربية السعودية .

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين أيده الله لدولة نائب رئيس الوزراء الماليزي في قصر الصفا بمكة المكرمة يوم أمس الخميس .

وسأل حميدي الله تعالى أن يديم الامن والرخاء على المملكة وقادتها ومواطنيها وضيوف الحرمين الشريفين .

من جانبه قدم معالي وزير الدفاع الماليزي وزير المهام الخاصة برئاسة مجلس الوزراء الداتو سيري هشام الدين حسين أصدق التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر مرفق بها صورة تجمعه بالأمير محمد بن سلمان في لقاء سابق .

إلى ذلك رفع سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا الأستاذ أسامة بن محمد الشعيبي باسمه وباسم كافة منسوبي السفارة والمكاتب التابعة لها في إندونيسيا التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الرفيعة باختياره وليا للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

وقال الشعيبي : نبايع سمو ولي العهد على السمع والطاعة في السراء والضراء، وفي المنشط والمكره، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويمده بعونه وتوفيقه لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، والرخاء والاستقرار.

إلى ذلك دعا سفير الجمهورية اليمنية في ماليزيا الدكتور عادل باحميد أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لكل خير،

وقال : لا يسعنا إلا أن نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هذه القرارات والتي تدل على مدى الاستقرار الذي تتمتع به منظومة الحكم في المملكة العربية السعودية هذا الاستقرار الذي يشجع على الانطلاقة القوية نحو الرؤية المستقبلية الطموحة 2030 والتي بلا شك ستفتح مجالات نهضوية كبيرة على المملكة وتساهم في المزيد من الاستقرار في شبه الجزيرة العربية والإقليم بشكل عام ، وإعطاء راية البناء والنهضة والنمو للشباب وهذه التحولات سيكون لها انعكاسات إيجابية على المملكة وما حولها .

وأضاف با حميد : نحن واثقون تماما ان سمو الأمير محمد بن سلمان أهل لهذه الثقة والمسؤولية والانطلاق بالمملكة نحو آفاق أفضل.وقال باحميد إننا على ثقة تامة بعد عون الله أن اختياركم لهذه المهام سيصب في خدمة ورفاه وتنمية شعب المملكة العربية السعودية ومن بعد لمصلحة الأمة العربية والإسلامية لمزيد من التقدم والنماء .