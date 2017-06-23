العمل تضبط 3 وافدين يمارسون صيانة وبيع الجوالات في سكنهم بالرس

ضبط مكتب العمل بمحافظة الرس بمشاركة شرطة المحافظة ثلاثة وافدين حوّلوا شقتين سكنيتين في موقعين مختلفين مقراً لصيانة وبيع الجوالات، في محاولة منهم للتحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100% وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات ، وتم إحالة الوافدون إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات المتبعة في مثل هذه الحالات وفي مقدمتها الترحيل النهائي.

جاء ذلك تفاعلاً بعد عدة بلاغات تلقاها مكتب العمل بمحافظة الرس من قبل عدد من المواطنين والوافدين ايضاً ، يفيد بوجود عمالة وافدة تمتهن صيانة الجوالات داخل شقتين سكنيتين بعيداً عن أنظار الجهات الرقابية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم أحمد بن علي المعارك أنه بعد التأكد من صحة البلاغ ، قام مكتب العمل بالرس بالتنسيق مع الشرطة بمداهمة الشقتين وعثر داخلها على مجموعة من الأجهزة تحت الصيانة وقطع غيار و عدد من إكسسوارات الجوالات.

وبين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع على استمرار حملات التفتيش حتى في أيام الاجازة الرسمية على كافة القطاعات والأنشطة للتأكد من التزامها بلوائح وقرارات الوزارة المنظّمة لسوق العمل للقضاء على السلوكيات المخالفة، مع التأكيد على تطبيق القرار الوزاري بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات .