دراسة: السكتة القلبية قد تنتج عن الأضرار “الفسيولوجية”

أكدت دراسة حديثة أنه في الحالات القصوى يمكن أن يموت الضحية من “متلازمة انكسار القلب” التي يمكن أيضًا أن تنجم عن أحداث إيجابية مثل الفوز بشيء.

وكشفت الدراسة أن الآلام العاطفية قد تتساوى في الأضرار الفسيولوجية مع السكتة القلبية. و يعاني حوالي 3 آلاف بريطاني في السنة من “متلازمة انكسار القلب”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن للاندفاع الهرموني المفاجئ الناجم عن الاضطراب العاطفي مثل وفاة أحد أفراد الأسرة، أو الطلاق، أن يُلحق ضررًا بعضلة القلب. وحتى الآن، كان من المعتقد أن القلب يمكن أن يتعافى تمامًا، لكنّ الأبحاث الأخيرة تشير إلى أن عضلات القلب تعاني فعلاً من الضرر.

وقام فريق من جامعة «أبردين»، بتمويل من مؤسسة القلب البريطانية، بمتابعة 52 مريضًا مصابًا بمتلازمة تاكوتسوبو على مدى 4 أشهر، واستخدموا الموجات فوق الصوتية وأشعة الرنين المغناطيسي للقلب للنظر في كيفية عمل قلوب المرضى.